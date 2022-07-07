Коллаборант ковалев в Херсонской области организовывал вывоз соли и зерна в рф – Венедиктова

КИЕВ. 7 июля. УНН. Экс-нардеп и коллаборант организовывал в Херсонской области вывоз соли и зерна на территорию россии. Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает УНН.

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«Накануне подписала подозрение нардепу ковалеву. В начале оккупации он поехал в Херсонскую область якобы работать с избирателями и защищать от мародеров свой бизнес, которым не может заниматься во время парламентской деятельности. Есть свидетельства, что народный избранник при этом организовывал вывоз соли и зерна в рф. «Консерва» открылась его ФБ-постом с увлечением планами полномасштабной интеграции аграриев Херсонской области в экономическую модель рф и настаиванием, что «россия навсегда». Собственно этим захватчики и поставили его заниматься в оккупационном органе на псевдодолжности «заместителя главы правительства Херсонской области», которую он занял», – сообщила Венедиктова.

Детали

Кроме ковалева коллаборационной деятельностью занимаются депутаты разных уровней, бывшие должностные лица органов исполнительной власти и местного самоуправления, правоохранители и рядовые граждане. Кто-то «сдает» украинских патриотов, активистов, правоохранителей и участников боевых действий, кто-то участвует в их «зачистках», кто-то помогает размещать военную технику рф, кто-то меняет флаги на органах власти, кто-то снабжает оккупантов горючим и пищей, многие удовлетворяют свои властные амбиции.

«Среди самых активных – фейковый «губернатор» Херсонской области владимир сальдо. Вдогонку к должностям в оккупационных псевдоорганах, гауляйтеры захватчики и так называемые чиновники получают от украинских прокуроров и правоохранителей сообщения о подозрении. В частности, так называемый глава «Херсонской городской администрации», «председатель Чулаковской ВГА», «руководитель» города Каховка, «начальница «департамента образования и науки военно-гражданской администрации Херсонской области», «руководитель управления учреждений исполнения наказаний Херсонской области», «начальник Рыбинспекции Генического района», «заместитель начальника отдела полиции Новой Каховки», – отметила Венедиктова.

Она также добавила, что с момента военной агрессии правоохранительными органами области зафиксированы факты похищения или исчезновения 457 человек. Среди них, мэры городов Каховки, Таврическа, Скадовска, Голой Пристани, Берислава, сельские головы Новоалександровской, Бехтерской и Миловской ОТГ, председатель Чернобаевского поселкового совета и его заместитель, старосты сел Старая Збурьевка, Змиевка и Осокоровка, секретарь Новокаховского городского совета, 17 депутатов областного и местного советов, 43 правоохранителя и 2 священнослужителя. В настоящее время следствию известно об освобождении 306 граждан. Оккупанты продолжают незаконно содержать 151 человека, среди которых депутаты местных советов, директор Новокаховского лицея №10, бывший Херсонский городской голова, 8 правоохранителей и другие граждане.

Напомним

Российские оккупанты создали в Херсонской области так называемое "правительство", в котором бывший народный депутат от "Слуги народа" и коллаборант алексей ковалев получил "должность".