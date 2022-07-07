Не судами едиными: Украина разрабатывает уникальный механизм получения компенсаций за преступления рф

КИЕВ. 7 июля. УНН. Украина должна разработать и предложить международным партнерам уникальный механизм получения компенсаций, ведь получение средств по решению международных судов кажется маловероятным. Об этом на брифинге в четверг сообщила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая, передает корреспондент УНН.

Иски в международные инстанции

"Украина подала несколько исков в международные судебные инстанции на сегодня. Так, Министерством юстиции была подана первая часть иска в Европейский суд по правам человека. В этом иске Украина также потребует справедливую сатисфакцию тем нарушениям, которые совершила российская федерация. Однако, с Европейским судом по правам человека у нас нет реалистичных ожиданий получения скорой компенсации", – сообщила Мудра.

Она объясняет, что россия заявила о выходе из Совета Европы, денонсировала конвенцию, а на уровне своего законодательства приняла закон о том, что российская федерация не будет выполнять решения Европейского суда по правам человека, вынесенные после 15 марта.

"Таким образом ожиданий относительно того, что Украина сможет в этом процессе получить те сотни миллиардов долларов, в которых она будет нуждаться для восстановления, они маловероятны", - говорит заместитель министра.

Она также напомнила, что Украина в лице министерства иностранных дел подала иск в международный суд ООН о нарушении конвенции против геноцида.

"В данном иске Украина тоже будет пытаться получить компенсации, репарации, однако механизмов выполнения решения международного суда ООН, как показала практика, – не существует. россия может, воспользовавшись своим правом вето, которым она владеет в Совете Безопасности, заблокировать любое решение Совета Безопасности", - говорит представитель Минюста.

Уникальный механизм

"Поэтому, собственно, Украина должна разработать и предложить нашим международным партнерам некий уникальный механизм получения компенсаций", - отметила Мудра.

По ее словам, ключевая концепция, предлагаемая Украиной и которая начала обсуждаться с международными партнерами и союзниками, – это заключение международного многостороннего договора о создании механизма компенсации и возмещения ущерба, нанесенного российской агрессией.

Договором будет создаваться компенсационная комиссия по рассмотрению исков или заявлений. Такие заявления могут подать граждане, бизнес, компании частные, государственные, само государство, муниципальные органы.

При комиссии должен быть создан компенсационный фонд, накапливающий активы или средства, полученные от ликвидации активов российской федерации, активы российских компаний, а также лиц, приближенных к режиму путина и способствовавших тем или иным образом финансированию этой войны, поясняет представитель Минюста.

Договор также предусматривает обязательства государств-участников договора по блокированию, конфискации и передаче таких активов российской федерации, находящихся в других юрисдикциях, в фонд с целью выполнения решения Комиссии и финансирования компенсаций.

Также международный договор будет предусматривать механизм принудительного исполнения решений такой комиссии. В случае если, например, в фонде не будет достаточно средств для выполнения решений комиссии по тем или иным причинам фонд не будет функционировать.

"Поэтому мы предполагаем, что будет упрощена процедура принудительного исполнения решений такой комиссии в национальных судах тех или иных юрисдикций, в которых находятся активы российской федерации", - отметила Мудра.

По ее словам, средства будут стекаться в фонд из разных источников. Государства-участники должны принять обязательство наполнить фонд в первую очередь заблокированными, замороженными активами российской федерации, которые на сегодняшний день составляют только средств Центробанка России более 350 млрд долларов.

Также из открытых источников известно, что средств российских олигархов, российских бизнесов, замороженных по всему миру – около 1 трлн долларов.

"Поэтому в первую очередь фонд должен наполняться этими активами", - добавила заместитель министра.

Напомним

Как писал УНН, Великобритания хочет следовать примеру Канады и конфисковать активы россиян, чтобы отдать их Украине.