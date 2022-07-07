Зеленский уверен, что политика Британии по отношению к Украине не изменится после отставки Джонсона

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен, что политика Великобритании по отношению к Украине не изменится после отставки премьер-министра страны Бориса Джонсона. Об этом Глава государства сказал в интервью CNN, пишет УНН.

Детали

Зеленский назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "настоящим другом Украины", добавив, что уверен, что политика Великобритании по отношению к Украине не изменится в ближайшее время, несмотря на отставку Джонсона.

Украина многое получила от своих отношений с премьер-министром, включая прежде всего военную поддержку, сказал Зеленский в четверг, когда его спросили о его комментариях по поводу отставки Джонсона.

Президент Украины сказал, что с нетерпением ждет возможности поговорить с Джонсоном напрямую, чтобы узнать больше о деталях его отставки.

Дополнение

7 июля британский премьер Джонсон подал в отставку. Это произошло после развала правительства премьера – кабинет покинули 55 человек.

Джонсон в своей речи об отставке обратился к украинскому народу и заверил в поддержке.

Ранее сегодня СМИ сообщали, что Джонсон планирует провести разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским после заявления о своей отставке.