"Ваша харизма делала поддержку особенной": Зеленский созвонился с Джонсоном

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который сегодня объявил об отставке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт президента Украины.

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На фоне заявления Джонсона о сложении полномочий главы Консервативной партии Зеленский выразил благодарность за решительную и бескомпромиссную поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения россии, а также за лидерство в отстаивании интересов Украины на международной арене.

"Все мы с грустью восприняли эту новость. Не только я, но и все украинское общество, которое вам очень симпатизирует. Весь мой офис и все украинцы благодарны вам за помощь. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной", – отметил Зеленский.

Добавим

Президент Украины также рассказал Джонсону о ситуации на фронте. Кроме того, стороны обсудили текущее состояние, перспективы украино-британского сотрудничества, уделили внимание вопросам оборонного взаимодействия и политической поддержки Украины.

Другой ключевой темой переговоров была разблокировка экспорта зерна из украинских портов.

Напомним

Сегодня, 7 июля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке.