Шуляк рассказала, куда должны быть направлены конфискованные российские активы

КИЕВ. 7 июля. УНН. Конфискованные российские активы должны быть направлены на восстановление экономики и инфраструктуры Украины. Об этом в своем телеграмм-канале заявила глава партии “Слуга народа" Елена Шуляк, передает УНН.

Она подчеркнула, что во время Конференции по восстановлению Украины в Лугано (Швейцария) украинские власти выступили с предложением заключить международный договор, который создаст специальный механизм для компенсации ущерба, причиненного российской агрессией.

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“В целом во всем мире уже заморожены российские активы на сумму от 300 до 500 млрд долл. Восстановление Украины должно происходить прежде всего средствами агрессора, а для этого нужно создать специальный компенсационный механизм, который будет работать в соответствии с принципом верховенства права. Мы уже предложили международным партнерам создать такой механизм во время конференции в Лугано”, – сообщила Шуляк.

Она добавила - законодательство о передаче замороженных активов россии на восстановление Украины уже готовит Европейская Комиссия. Кроме того, в Канаде одобрен закон, разрешающий конфискацию российских государственных и частных активов, владельцы которых связаны с нарушением международного права и прав человека, в пользу Украины.

Однако, по словам главы партии “Слуга народа”, не все страны поддерживают такую ​​инициативу – например, президент Швейцарии считает, что это создаст негативный прецедент в отношении права собственности.

“Однако это только начало дискуссии, и в конце концов удастся найти нужную формулу для создания компенсационного механизма для возмещения ущерба, нанесенного россией, за счет страны-агрессора”, - резюмировала Елена Шуляк.

Добавим

Ранее о том, что в Европейском Союзе разрабатывается законодательный план, по которому будет происходить конфискация российских активов, попавших под санкции, заявила Урсула фон дер Ляен.

А глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что Соединенное Королевство хочет последовать примеру Канады и конфисковать активы россиян, чтобы отдать их Украине.

Напомним

После начала войны в Украине, прокремлевские олигархи попали под санкции со стороны ЕС и Великобритании.

Ограничения наложили и на Дмитрия Мазепина и его сына Никиту, в частности – в них арестовали итальянскую виллу.

Дом расположен на севере Сардинии – в городе Портиско провинции Сассари. Он стоит 110 млн долларов. Финансовая полиция Италии обнаружила, что вилла принадлежит иностранной компании, которой Мазепины вместе владеют через их "иностранное корпоративное предприятие".