Правительство утвердило условия содержания военнопленных

КИЕВ. 7 июля. УНН. Кабинет министров Украины на заседании внес изменения в порядок содержания военнопленных. Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

Внесены изменения в Порядок содержания военнопленных. В частности, урегулированы вопросы приема и учета военнопленных, проведения обысков и осмотров, посещения лагерей и участков для содержания военнопленных, предоставления военнопленным права на телефонные разговоры с помощью средств IP-телефонии.

Определен порядок обеспечения участия военнопленных в следственных и процессуальных действиях, судебном разбирательстве.

Дополнение

Как писал УНН, на Западной Украине создали лагерь для российских военнопленных.

Пленные содержатся на должном уровне, в соответствии со стандартами, установленными международными договорами, а также имеют полный доступ к Красному кресту.