Бен Уоллес рассматривает возможность сменить на посту Бориса Джонсона

КИЕВ. 7 июля. УНН. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обсуждает возможность выдвижения своей кандидатурв на пост лидера Консервативной партии со своей семьей, прежде чем принять решение. Об этом в четверг сообщило британское издание Sky News, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, министр обороны Бен Уоллес размышляет о том, выдвигать ли ему свою кандидатуру на пост лидера консерваторов после отставки Бориса Джонсона.

У министра обороны трое детей. Он обсуждает эту возможность с ними, а также советуется с друзьями и коллегами.

"Он очень преданный семьянин, - говорит один из союзников Воллеса, на которого ссылается Sky.

По его словам, тот факт, что он думает о том, как это отразится на них, "многое говорит о нем".

Напомним

Борис Джонсон 7 июля подал в отставку.

Консерваторы в конце концов решат, кто станет новым премьер-министром, но смогут выбирать только между двумя кандидатами, избранными из более широкого круга депутатов-консерваторов. Это означает, что Уоллес может не попасть в список, если не сможет создать достаточно большую базу поддержки в парламентской партии в Вестминстере, отмечает издание.

Предпочтения могут измениться и во время самой борьбы за лидерство. Уоллес еще не объявил, что он будет участвовать в борьбе.

Как писал УНН, согласно последним опросам, министр обороны Великобритании Бен Уоллес является фаворитом в Консервативной партии, чтобы заменить Бориса Джонсона в должности лидера партии и премьер-министра.