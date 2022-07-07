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В москве заявили, что Киев “откатил обратно” во время согласования с россией гуманитарного блока

В москве заявили, что Киев “откатил обратно” во время согласования с россией гуманитарного блока

Леонид Слуцкий

КИЕВ. 7 июля. УНН. В москве заявили, что российская и украинская делегации на переговорах согласовали практически весь гуманитарный блок, “но представители Киева откатили обратно на первоначальные позиции". Об этом УНН пишет со ссылкой на ТАСС.

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"Мы согласовали, казалось бы, весь гуманитарный блок, за исключением, правда, "закона о героях" - Степана Бандеру и Романа Шухевича они никак сдавать не хотели. Они откатили обратно, к сожалению, на первоначальные позиции", – заявил участник переговоров, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Детали

Он заявил, что “предупреждал украинскую делегацию на переговорах, что дальше будет сложнее, значительно сложнее".

Добавим

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина обязательно вернется в переговорный процесс, когда кремль начнет трезво смотреть на вещи и перестанет пьянеть от собственной пропаганды.

Источник: УНН
Теги: Россия
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