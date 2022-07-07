В москве заявили, что Киев “откатил обратно” во время согласования с россией гуманитарного блока

КИЕВ. 7 июля. УНН. В москве заявили, что российская и украинская делегации на переговорах согласовали практически весь гуманитарный блок, “но представители Киева откатили обратно на первоначальные позиции". Об этом УНН пишет со ссылкой на ТАСС.

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"Мы согласовали, казалось бы, весь гуманитарный блок, за исключением, правда, "закона о героях" - Степана Бандеру и Романа Шухевича они никак сдавать не хотели. Они откатили обратно, к сожалению, на первоначальные позиции", – заявил участник переговоров, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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Он заявил, что “предупреждал украинскую делегацию на переговорах, что дальше будет сложнее, значительно сложнее".

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Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина обязательно вернется в переговорный процесс, когда кремль начнет трезво смотреть на вещи и перестанет пьянеть от собственной пропаганды.