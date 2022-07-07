Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 29,81 -0,3013 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине может произойти всплеск заболевания COVID-19 - эпидемиолог
В Украине может произойти всплеск заболевания COVID-19 - эпидемиолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5385

Зеленский: поддержка Британией Украины не должна измениться, Борис, и все наши друзья в Соединенном Королевстве заверили меня в этом

Зеленский: поддержка Британией Украины не должна измениться, Борис, и все наши друзья в Соединенном Королевстве заверили меня в этом

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении описал ту помощь, которую Великобритания предоставила Украине. Глава государства подчеркнул, что после отставки Бориса Джонсона поддержка не изменится, передает УНН.

Цитата

"Сегодня главной темой в нашей стране стала британская тема – решения Бориса Джонсона покинуть пост главы партии и премьер-министра. Днем я говорил с ним и поблагодарил за поддержку, которую мы получили с первого дня российского террора. Прежде всего это оружие: комплексы противовоздушной обороны – "Стингеры", крутые противотанковые системы NLAW, а еще – артиллерия, боеприпасы, бронированные машины и многое-многое другое. Весомая политическая поддержка, сильные санкции против россии, финансовая помощь нашему государству – только на нужды безопасности и обороны от 24 февраля выделено более двух миллиардов фунтов", - сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что роль Великобритании в защите свободы действительно глобальна.

"И хотя это отражение позиции британского общества, все же лидерство и харизма руководителя государства всегда имеют особое значение. И тем более в такое время – время полномасштабной антиевропейской войны россии, начавшей наступление на Европу именно с нашего государства. Неудивительно, что украинцы чувствуют личную благодарность Борису, но все же не забываем, что отношения мы строим между государствами. Поддержка Великобританией Украины не должна измениться, что бы ни происходило в лондонских властных кругах, - и Борис, и все наши друзья в Соединенном Королевстве заверили меня в этом", - отметил он.

Дополнение 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в четверг 7 июля объявил об отставке. 

Джонсон заверил, что Британия сыграла ведущую роль и продолжит поддержку Украины в войне с россией. Премьер заявил, что будет исполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет избран новый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бен Уоллес рассматривает возможность сменить в должности Бориса Джонсона

Источник: УНН
Теги: отставка, Борис Джонсон, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.