Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 29,81 -0,3013 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине может произойти всплеск заболевания COVID-19 - эпидемиолог
В Украине может произойти всплеск заболевания COVID-19 - эпидемиолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7410

Премьер: Румыния сможет обеспечить поставки газа в Украину

Премьер: Румыния сможет обеспечить поставки газа в Украину

КИЕВ. 8 июля. УНН. Румынский премьер Николае Чуке заявил, что Румыния после запуска интерконнектора из Греции в Болгарию сможет обеспечить поставки газа и в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Digi24.

Детали

Чуке во время визита в Грецию по случаю запуска интерконнектора заявил, что этот трубопровод чрезвычайно важен для газотранспортной сети Европы.

Цитата

"В принципе, этот интерконнектор обеспечит газоснабжение как Болгарии, так и Румынии. И, конечно же, мы сможем обеспечить газоснабжение наших восточных партнеров, Украины и Молдовы", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Энергетический безвиз с ЕС заработал: Украина начала экспорт электроэнергии в Румынию

Источник: УНН
Теги: газ, Украина, Румыния
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.