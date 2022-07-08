Премьер: Румыния сможет обеспечить поставки газа в Украину

КИЕВ. 8 июля. УНН. Румынский премьер Николае Чуке заявил, что Румыния после запуска интерконнектора из Греции в Болгарию сможет обеспечить поставки газа и в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Digi24.

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Чуке во время визита в Грецию по случаю запуска интерконнектора заявил, что этот трубопровод чрезвычайно важен для газотранспортной сети Европы.

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"В принципе, этот интерконнектор обеспечит газоснабжение как Болгарии, так и Румынии. И, конечно же, мы сможем обеспечить газоснабжение наших восточных партнеров, Украины и Молдовы", - сказал он.

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