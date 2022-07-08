Нового премьера Британии могут выбрать в сентябре - СМИ

КИЕВ. 8 июля. УНН. Нового премьер-министра Великобритании могут избрать в начале сентября, когда Палата общин вернется с летних каникул. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники среди депутатов Консервативной партии, передает УНН.

Детали

Объявление об отставке Джонсона спровоцировало внутренний конкурс по избранию нового лидера партии, которого назначит премьер-министром королева. Планы гонки будут утверждены на заседании так называемого "Комитета 1922 года" в понедельник, 11 июля.

"Конкурс будет проходить в два этапа. В первом депутаты-консерваторы сократят длинный список кандидатов до двух. После этого состоится кампания среди 100 тысяч членов партии по всей стране, которая определит следующего лидера", - говорится в сообщении.

Как отмечается, старшие члены Комитета 1922 года планируют завершить парламентский этап конкурса до объявления каникул 21 июля. Несколько кандидатов уже заявили о намерении баллотироваться. Первым об этом объявила генеральный прокурор Суэлла Браверман.

Ожидается, что в ближайшие дни о намерениях баллотироваться заявит ряд кандидатов. Среди них министр иностранных дел Лиз Трасс и министр финансов Надим Захави. Рассматривают возможность участия в выборах бывший глава минфина Риши Сунак, бывший министр здравоохранения Саджид Джавид и министр обороны Бен Уоллес.

Среди возможных претендентов также называют главу парламентского комитета по иностранным делам Тома Тугендата, министра торговли Пенни Мордонт, эксминистра здравоохранения Джереми Ганта. Но несколько претендентов, считавшихся вероятными участниками гонки, включая заместителя премьер-министра Доминика Рааба, отказались от выдвижения.

Напомним

Борис Джонсон 7 июля подал в отставку.