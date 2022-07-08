"Ваши подчиненные пытаются устранить меня": мэр Чернигова попросил Зеленского вмешаться

КИЕВ. 8 июля. УНН. Мэр Чернигова Владислав Антрошенко заявил, что подчиненные президента пытаются отстранить его от управления городом. Он попросил Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию. Свое видеообращение Антрошенко выложил на странице в Facebook, сообщает УНН.

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"Сегодня, меня, мэра, Ваши подчиненные пытаются отстранить от управления городом и поставить своего человека путем назначения военной администрации в Чернигове. Причина простая: им мешает мэр, которого поддержали почти 80% избирателей и который говорит правду и защищает интересы черниговцев, а не чиновников.(...) Господин Президент! Я не могу допустить, чтобы Чернигов страдал. Поэтому обращаюсь к Вам, как к Гаранту Конституции! Прошу Вас вмешаться в ситуацию, остановить политическую атаку отдельных Ваших подчиненных на меня, и всячески поддержать город и городского главу Чернигова", – заявил Антрошенко.

Детали

По словам мэра Чернигова, в ход идут все средства: запрет визитов за границу по средствам на восстановление города, "приветы" через силовиков, информационные атаки, блокировка работы и многое другое.

Антрошенко призвал Зеленского вмешаться в ситуацию и остановить политическую атаку.

"Центральные и местные власти должны работать вместе против врага, а не друг против друга. Этого требует общество. В этом нуждается страна", - резюмировал мэр.

Дополнение

Владислав Атрошенко не выпустили в Польшу. Мэр связал это с политическими игрищами и добавил, что вопросы по документам возникли только к нему, хотя был полный пакет, позволяющий пересекать границу в служебных целях.