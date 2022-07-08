Зеленский отреагировал на известие о жестоком убийстве бывшего премьера Японии

КИЕВ. 8 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на известие об убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, пишет УНН.

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«Ужасная новость о жестоком убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Выражаю свои глубокие соболезнования его семье и народу Японии в это тяжелое время. Такой ужасный акт насилия не имеет оправдания», – написал Президент в Twitter.

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Также на новость о гибели политика отреагировал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Глубоко расстроен ужасным убийством Синдзо Абэ, защитника демократии, моего друга и коллеги на протяжении многих лет. Мои глубокие соболезнования его семье, премьер-министру Кисиде и народу партнера НАТО Японии в это тяжелое время», - написал он.

В Европейской службе внешних связей обнародовали заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, отметив, что Европейский Союз осуждает жестокое нападение самым решительным образом.

«Будучи премьер-министром Японии, который дольше всего занимал должность, Синдзо Абе запомнят как непоколебимого союзника в стремлении к миру, демократии и верховенству права в Европе, Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире. ЕС и Япония будут продолжать работать бок о бок для дальнейшего развития этих принципов, которые сейчас важнее, чем когда-либо»,- заявил Боррель.

Убийство Синдзо Абэ

8 июля врачи констатировали смерть бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

В Абэ стреляли ранее в тот же день во время выступления в Наре. Нападавший задержан.

67-летний Синдзо Абэ ушел в отставку с поста премьера в 2020 году, но оставался влиятельной фигурой в правящей Либерально-демократической партии Японии.