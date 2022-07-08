Блинкен призвал россию разблокировать украинские порты для экспорта зерна

КИЕВ. 8 июля. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел "G20" ("Группа двадцати") обратился к россии с призывом разблокировать украинские порты, чтобы возобновить экспорт зерна. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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Блинкен выступил на пленарном заседании, посвященном продовольственной и энергетической безопасности, сообщил Reuters западный чиновник на условиях анонимности.

"Он прямо обратился к россии и сказал: Украина — не ваша страна. Ее зерно — не ваше зерно. Почему вы блокируете порты? Надо выпустить зерно", — рассказал собеседник.

Контекст

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля, россия блокирует вывоз зерна из морских портов Украины. Она требует снятия некоторых санкций в обмен на разблокировку экспорта морем.

По оценкам украинских властей, заблокировано 22 млн тонн зерна. Если ситуация не изменится, к осени цифра может вырасти до 60 млн тонн.

Западные политики обвиняют Москву в использовании голода в качестве оружия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил сомнение по поводу быстрого прорыва в переговорах о разблокировании экспорта зерна.