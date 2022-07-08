Совет досрочно прекратил полномочия Новинского как нардепа

КИЕВ. 8 июля. УНН. Верховная Рада досрочно прекратила полномочия Вадима Новинского как народного депутата, сообщили из депутатского корпуса, пишет УНН.

Детали

По сообщениям, за решение было отдано 295 голосов.

Ранее

6 июля народный депутат Вадим Новинский сообщил, что уходит из Верховной Рады – решил сложить полномочия.

Он добавил, что, в частности, сосредоточится на гуманитарных проектах, развитии экономики, "служении УПЦ" (УПЦ МП), восстановлении разрушенных храмов.

Дополнение

Вадим Новинский – внефракционный народный депутат. Он был избран по одномандатному округу №57 (Мариуполь). Нардеп входит в число самых богатых людей Украины по версии Forbes. Новинский, приняв в 2020 году церковный сан, принимает участие в торжественных службах УПЦ МП и организации крестных ходов этой конфессии.