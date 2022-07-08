Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 29,81 -0,0015 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Компенсация за повреждение жилья: лучше не спешить с ремонтом и дождаться принятия законопроекта - адвокат
Компенсация за повреждение жилья: лучше не спешить с ремонтом и дождаться принятия законопроекта - адвокат
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3465

Глава МИД Германии обвинила лаврова в отказе от переговоров на G20

Глава МИД Германии обвинила лаврова в отказе от переговоров на G20

сергей лавров

КИЕВ. 8 июля. УНН. Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила главу мид рф сергея лаврова в отказе от переговоров после того, как он покинул встречу G20 на Бали, пишет УНН со ссылкой на Bild.

Цитата

"Тот факт, что министр иностранных дел россии провел большую часть переговоров не в зале, а за его пределами, подчеркивает, что российское правительство сейчас ни на миллиметр не готово к разговору", – заявила Бербок.

Напомним

Сегодня СМИ сообщили о том, что сергей лавров из-за устроенного ему бойкота досрочно покидает министерскую встречу стран "Группы двадцати".

Отметили, что глава мид рф не будет участвовать в официальной трапезе и в рабочей сессии во второй половине дня.

По данным Spiegel, лавров покинул зал заседаний сразу после выступления. Он также уклонился от ответа на вопросы министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Анналена Бербок должна была быть следующим спикером после лаврова. В зале лавров сидел между представителями Саудовской Аравии и Мексики.

Источник: УНН
Теги: G20
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.