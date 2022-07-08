Рада приняла закон об обязательном страховании журналистов в зоне боевых действий

КИЕВ. 8 июля. УНН. Верховная Рада приняла закон об обязательном страховании журналистов, работающих в зоне боевых действий. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк, пишет УНН.

Цитата

"ВР приняла закон об обязательном страховании журналистов, работающих в зоне боевых действий", – написала Шуляк.

Детали

По ее словам, законопроектом 7367 устанавливаются дополнительные гарантии безопасности журналистам, работающим в опасных для жизни и здоровья условиях, а именно: в районах ведения военных действий и/или на временно оккупированной территории Украины.

Шуляк отметила, что предлагается:

• дополнить статью 15 Закона Украины "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов" (далее – Закон) положением согласно которому, средства массовой информации обязаны обеспечивать журналистов и других работников, которые командированы работать в районы ведения военных (боевых) действий и/или на временно оккупированную территорию Украины средствами, предназначенными для защиты от поражений огнестрельного оружия, осколочных поражений, а также медицинскими аптечками;

• предусмотреть в статье 18 Закона фиксированный размер единовременной денежной помощи журналистам в случае ранения (контузии, травмы или увечья), причиненного журналисту при исполнении им профессиональных обязанностей’;

• в изменениях в статью 7 Закона Украины "О страховании" предложено расширить перечень видов обязательного страхования.

Дополнение

Французские журналисты попали под обстрел в Донецкой области.



Два журналиста агентства Reuters были ранены, а водитель погиб после того, как автомобиль, в котором они находились, попал под обстрел, направляясь в город Северодонецк Луганской области.