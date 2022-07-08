Запрет взыскания долгов по кредитам с военных: Рада сделала первый шаг

КИЕВ. 8 июля. УНН. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который защитит участников боевых действий от коллекторов. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк, пишет УНН.

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"Речь о законопроекте №7414, временно запрещающем банкам, небанковским учреждениям и коллекторам взимать с военных просроченные долги", - написала Шуляк.

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По ее словам, речь идет, в частности, о военных Вооруженных Силах Украины и других образованных воинских формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Госслужбы специальной связи, которые проходят военную службу на территории Украины, а также украинцев, выполняющих воинскую обязанность за пределами Украины.

"Кроме того, предложенные изменения касаются военнослужащих, получивших инвалидность вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы и членов их семей; военнообязанных и резервистов, призванных на учебные и специальные собрания; членов добровольческих формирований территориальных громад во время участия в подготовке формирований и выполнении задач территориальной обороны Украины", - сообщила Шуляк.

Дополнение

Налоговый комитет ВР поддержал законопроект о запрете взыскания долгов по кредитам с военных.