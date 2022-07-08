Более миллиона украинцев защищают страну - Резников

КИЕВ. 8 июля. УНН. Деятельность сектора безопасности и обороны обеспечивают более 1 млн человек в разных структурах. В частности, в Вооруженные силы Украины мобилизовано 700 000 человек. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников на конференции Forbes «Строим вместе», передает УНН со ссылкой на Forbes.

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«Мобилизированы в ВСУ – до 700 000 человек, пограничники – до 60 000, Нацгвардия – до 90 000, Национальная полиция – до 100 000. У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны», – сказал Резников.

Детали

Министр обороны добавил, что такое количество вооруженных сил также создает возможности для бизнеса.

По его словам, кроме того, частные предприятия могут занять ниши баз по возобновлению вооружения НАТО, которое завозится в Украину. В частности, изготавливать запчасти, стволы для гаубиц, пулеметы, автоматы, пистолеты, патроны, порох, капсюля, гильзы и т.д.

Добавим

В мае Резников заявил, что Минобороны ориентируется на необходимость обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с российскими оккупантами.

Дополнение

В Минобороны опровергли информацию о принудительной мобилизации женщин в Украине.