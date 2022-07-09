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Местные советы получают разрешение использовать спецфонд на нужды громад: ВР приняла закон

Местные советы получают разрешение использовать спецфонд на нужды громад: ВР приняла закон

КИЕВ. 9 июля. УНН. Верховная Рада приняла законопроект №7426, которым разрешается местным государственным администрациям использовать средства спецфонда на неотложные нужды громад. Об этом в своем Telegram сообщила народный депутат, глава партии “Слуга народа” Елена Шуляк, передает УНН.

Детали

По словам нардепа, законопроектом предлагается на период действия военного положения предоставить право органам местного самоуправления, местным государственным администрациям, военно-гражданским администрациям или военным администрациям (в случае их образования) принимать решение о:

  • Осуществлении, как исключение из положений части второй статьи 85 настоящего Кодекса, расходов, не отнесенных к соответствующим местным бюджетам настоящим Кодексом, и расходов на содержание бюджетных учреждений одновременно из разных бюджетов. Такие расходы осуществляются путем предоставления межбюджетного трансферта из местного бюджета;
  • Передаче средств из специального фонда местного бюджета (кроме собственных поступлений бюджетных учреждений и межбюджетных трансфертов) в общий фонд местного бюджета. В случае передачи средств из специального фонда местного бюджета в общий фонд, в виде исключения из положений статьи 72 настоящего Кодекса, местный бюджет может утверждаться с профицитом по специальному фонду и с дефицитом по общему фонду путем внесения изменений в решение о местном бюджете

Принятие этих изменений, как ожидается, обеспечит урегулирование бюджетных отношений в условиях военного положения с учетом необходимости оперативного принятия управленческих решений органами местного самоуправления относительно направления средств на первоочередные нужды.

Дополнение

Верховная Рада увеличила расходы Государственного бюджета почти на 81 млрд гривен.

Источник: УНН
Теги: ВР, бюджет, местные советы
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