Бен Уоллес заявил, что не будет выдвигаться на должность лидера Консервативной партии

КИЕВ. 9 июля. УНН. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность лидера Консервативной партии. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

“После тщательного обсуждения с коллегами и родителями, я принял решение не участвовать в конкурсе на должность лидера Консервативной партии. Я очень благодарен всем моим коллегам в парламенте и членам более широкого круга, которые пообещали поддержать меня”, – надписи Уоллес.

Детали

Он добавил, что это был нелегкий выбор. Уоллес заявил, что будет продолжать свою работу в качестве министра обороны стране, и пожелал успеха всем кандидатам.

Дополнение

Британское издание Sky News сообщило, что Бен Уоллес обсуждает возможность выдвижения своей кандидатуры на должность лидера Консервативной партии со своей семьей, прежде чем принять решение.

Министр обороны Великобритании является фаворитом в Консервативной партии, чтобы заменить Бориса Джонсона на должности лидера партии и премьер-министра.

Напомним

7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке. Из состава правительства Джонсона вышли 53 политика.

Накануне Джонсон полностью обновил Кабинет министров.