Некоторые лидеры G20 воздерживаются от того, чтобы называть россию страной-агрессором – Боррель

КИЕВ. 11 июля. УНН. Некоторые лидеры G20 воздерживаются от того, чтобы называть россию страной-агрессором, несмотря на то, что они осуждают нападение на территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи министров иностранных дел "Группы двадцати", пишет УНН.

Детали

Все осуждают нападение на территориальную целостность и суверенитет Украины, но когда дело доходит до того, чтобы назвать агрессора и определить, кто ответственен за последствия, многие по разным причинам молчат, заявил Боррель.

По его словам, некоторые страны обеспокоены последствиями войны для себя, а не тем, кто ответственен за эти трудности и как эту войну закончить. Другие жалуются на "двойные стандарты" или просто хотят сохранить хорошие двусторонние отношения с россией. Большинство, добавляет глава дипломатии ЕС, остается неопределенным и не желает становиться на какую-либо сторону, потому что это поставило бы под угрозу их геополитические интересы.

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"Глобальная битва нарративов в разгаре, и мы не побеждаем. Как ЕС, мы должны продолжать работу по опровержению российской лжи и военной пропаганды. Нам также нужно конкретно и заметно помочь тем, кто больше всего пострадал от войны путина", — сказал Боррель.

Он добавил, что встреча глав МИД G20 была показательной и призвал "проявить солидарность" к Украине, как к жертве войны, продолжая помогать тем, кто больше всего пострадал от последствий российской агрессии.

Напомним

Европейские чиновники провели параллели между войной в Украине и геноцидом в Сребренице.