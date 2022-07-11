В ЕС на этой неделе стартуют консультации о дополнительных санкциях против россии – журналист

КИЕВ. 11 июля. УНН. Страны Евросоюза на этой неделе должны начать консультации по поводу введения дополнительных санкций в отношении россии за ее агрессию против Украины. Об этом сообщил европейский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в своем Twitter, пишет УНН.

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"На этой неделе должны начаться консультации со странами-членами ЕС по поводу дополнительных санкций в отношении России с целью принятия более легкого пакета +/- на следующей неделе. сейчас больше говорится о добавлении имен и закрытии лазеек, так что не уверен, будет ли это 7-й пакет санкций или больше 6+", - написал Йозвяк.

Напомним

На прошлой неделе Йозвяк писал, что Европейский Союз стремится согласовать седьмой пакет санкций против россии до летних каникул, то есть до конца июля.

Ранее Bloomberg сообщал, что ЕС работает над новыми санкциями, направленными против российского золота, в соответствии с действиями стран "Группы семи", направленными на дальнейшее перекрытие источников доходов москвы.

Новый пакет, как ожидается, также будет охватывать исправление ранее утвержденных мер, которые могут включать корректировку правил транзита подсанкционных товаров в российский анклав Калининград, сообщили источники. Некоторые официальные лица выразили обеспокоенность тем, что на Литву могут оказывать давление, чтобы она разрешила транзит запрещенных товаров через страну в Калининград.