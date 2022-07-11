Война может продолжаться дольше, чем мы все надеялись: премьер Нидерландов пообещал помогать Украине, в том числе тяжелым оружием

КИЕВ. 11 июля. УНН. Российская война против Украины может продолжаться дольше, чем ожидали партнеры, однако поддержка нашему государству на пути противостояния захватчикам останется непоколебимой. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН.

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"Я хочу выразить свое восхищение выносливостью украинцев, которые очень храбро и решительно борются против российской агрессии. Они заслуживают нашей постоянной поддержки и внимания всего мира. Эта война может продлиться дольше, чем мы все надеялись. Но это не значит, что мы можем уступить и пассивно наблюдать за тем, что будет происходить", - сказал Рютте.

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По его словам, мир должен и дальше поддерживать Украину – политически, выражая свою поддержку, постоянно давя на путинскую россию и усиливая наше сотрудничество с Украиной, двустороннее и многостороннее.

В этом смысле статус Украины как кандидата в члены в ЕС очень важен, отметил он.

"Украина нуждается в нашей военной поддержке. Нам нужно поддерживать Украину сложным современным типом оружия. Я призываю всех своих коллег в Европе и других уголках мира, чтобы они помогали тяжелым оружием Украине. Мы будем предоставлять от нашей страны тяжелое оружие, панцири и самоходные гаубицы. Я хочу призвать наших союзников сделать то же самое", - сказал нидерландский премьер.

Он повторил, что неизвестно, сколько будет продолжаться эта война, но Нидерланды точно знают, что Украина и дальше будет нуждаться в поддержке, когда она наконец закончится.

Напомним

Ранее сегодня премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетил разрушенные российскими оккупантами Бучу, Ирпень и Бородянку под Киевом.