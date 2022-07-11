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Смертельное ДТП в Киеве: в одном из авто был нардеп Куницкий, он жив

Смертельное ДТП в Киеве: в одном из авто был нардеп Куницкий, он жив

КИЕВ. 11 июля. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий попал в ДТП на Новоирпинском шоссе в Киеве. Об этом журналисту УНН сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Детали

На вопрос, действительно ли в ДТП в Святошинском районе попал народный депутат Куницкий, Геращенко ответил: "Да. Он жив".

Дополнение

Сегодня, 11 июля сообщалось, что в Киеве в направлении Ирпеня произошло лобовое столкновение двух автомобилей БМВ и Шкода, в результате которого двое водителей погибли на месте происшествия.

Напомним 

В марте Александра Куницкого задержали на блокпоста.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Украина, нардепы
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