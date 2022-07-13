"Мы должны перестать жаловаться и помочь Украине": генсек НАТО выступил с неожиданной пламенной речью

КИЕВ. 13 июля. УНН. Обычно спокойный генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду разразился пламенной речью о поддержке Украины во время выступления в Европарламенте, передает корреспондент УНН.

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"Для нас, политиков, чрезвычайно важно убедиться, что наши страны оказывают поддержку Украине. И не просто оказывают поддержку Украине, а оказывают существенную поддержку Украине в течение длительного времени. И это будет иметь свою цену", - заявил Генсек.

Детали

Он отметил важность санкций против россии, а также военной и экономической поддержки Украине, отметив при этом, что такая поддержка имеет свою цену.

"Но цена отказа от поддержки гораздо выше. Отчасти потому, что для меня это вопрос морали. Речь идет о суверенной, независимой нации с более чем 40 миллионами человек, живущей в Европе, которая подвергается жестокому нападению со стороны большой державы - России. Если мы не реагируем на это, после того, как мы видели, что произошло в Буче и других местах, - это нарушает мое понимание того, что является достойным поведением соседей и друзей Украины. Поэтому, конечно, да, это имеет свою цену. Но не действовать и просто позволить этой жестокости продолжаться и позволить этой жестокости россии быть вознагражденной - для меня это более высокая цена", - добавил Столтенберг.

Он подчеркнул также, что помогать Украине – в интересах самой Европы, потому что "если Украина проиграет, это будет для нас ударом под дых" - сделает Европу еще более уязвимой для российской агрессии.

По словам Генсека, урок, полученный от Грузии в 2008 году, от незаконной аннексии Крыма в 2014 году, от Донбасса в 2014 году, а затем полномасштабного жестокого вторжения президента Путина в феврале, заключается в том, что "они могут просто использовать силу, чтобы добиться своей воли".

Как указал Столтенберг, речь о восстановлении идеи сфер влияния, когда крупные державы могут решать, что могут делать их более мелкие соседи. И такой подход сделает демократический мир более уязвимыми.

"Поэтому, даже если вас не волнует моральный аспект этого, поддержка народа Украины, вы должны заботиться об интересах собственной безопасности. Поэтому вы должны платить. Платить за поддержку, платить за гуманитарную помощь, платить за последствия экономических санкций. Потому что альтернатива - заплатить гораздо более высокую цену позже", - заявил он.

"И помните одну вещь. Да, мы платим цену. Но цена, которую мы платим как Европейский Союз, как НАТО, - это цена, которую мы можем измерить в валюте, в деньгах. Цена, которую платят они (Украина – ред.), измеряется в жизнях, теряемых каждый день. Поэтому мы должны перестать жаловаться, сделать шаг вперед и оказать поддержку", - подчеркнул Генсек.

Напомним

НАТО неоднократно подвергалась критике из-за недостаточной помощи Украине в войне против российской федерации. В частности, из-за пассивной позиции в ответ на просьбы украинского народа закрыть небо над Украиной после начала российской агрессии.

Отметим при этом, что по мнению экспертов, Украине все равно следует стремится присоединиться к Альянсу.

При этом "нейтральный" - внеблоковый статус нашей стран является постоянным требованием агрессорки россии.