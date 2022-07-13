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Санду заверила Зеленского в отсутствии рисков для Украины со стороны Приднестровья

Санду заверила Зеленского в отсутствии рисков для Украины со стороны Приднестровья

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент Республики Молдова Майя Санду заверила Президента Украины Владимира Зеленского, что пока нет рисков со стороны Приднестровья, передает УНН со ссылкой на Moldova 1.

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«Я заверила Президента Украины, что сейчас нет рисков со стороны Приднестровья. Я ссылалась на информацию, которая у нас есть. А также на дискуссии с представителями Тирасполя», – рассказала Санду.

Дополнение

Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что наступление на Украину с территории непризнанного Приднестровья является одним из возможных сценариев, однако вероятность его реализации низка.

По данным разведки, в непризнанном Приднестровье мужчин массово агитируют подписывать контракт с вооруженными силами россии.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получает "неприятные сигналы" о возможности нападения из Приднестровья. Он заверил, что Украина ответит ударом.

Источник: УНН
Теги: Молдова, война, Приднестровье, Владимир Зеленский
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