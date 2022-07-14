МВФ ожидает, что Украина продолжит обслуживать внешний долг

КИЕВ. 14 июля. УНН. Международный валютный фонд ожидает, что Украина продолжит обслуживать свой внешний долг. Об этом сказал представитель МВФ Джерри Райс в четверг на брифинге, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

В настоящее время Украина исправно обслуживает свой долг, сказал представитель Фонда на запланированном пресс-брифинге.

"Мы ожидаем, что так будет и впредь", - добавил он.

Детали

По словам Райса, МВФ рассматривает грантовое финансирование международного сообщества как приоритет на ближайшую и краткосрочную перспективу, так как "это позволит украинскому правительству продолжать работать без дополнительных долгов".

Ранее

В конце прошлого месяца агентство Bloomberg сообщило о том, что украинские власти на фоне продолжающейся войны изучают возможность реструктуризации долга.

В частности, как сообщалось, украинские власти рассматривают сразу несколько сценариев, решения не ждут до конца лета.

Украина имеет время как минимум до 1 сентября, тогда ее ждет погашение долга на сумму 1,4 млрд долларов и выплата процентов.

Как писал УНН, у Президента считают, что Украина уже должна начать по меньшей мере говорить о возможности реструктуризации долга.