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МВФ ожидает, что Украина продолжит обслуживать внешний долг

МВФ ожидает, что Украина продолжит обслуживать внешний долг

КИЕВ. 14 июля. УНН. Международный валютный фонд ожидает, что Украина продолжит обслуживать свой внешний долг. Об этом сказал представитель МВФ Джерри Райс в четверг на брифинге, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

В настоящее время Украина исправно обслуживает свой долг, сказал представитель Фонда на запланированном пресс-брифинге.

"Мы ожидаем, что так будет и впредь", - добавил он.

Детали

По словам Райса, МВФ рассматривает грантовое финансирование международного сообщества как приоритет на ближайшую и краткосрочную перспективу, так как "это позволит украинскому правительству продолжать работать без дополнительных долгов".

Ранее

В конце прошлого месяца агентство Bloomberg сообщило о том, что украинские власти на фоне продолжающейся войны изучают возможность реструктуризации долга.

В частности, как сообщалось, украинские власти рассматривают сразу несколько сценариев, решения не ждут до конца лета.

Украина имеет время как минимум до 1 сентября, тогда ее ждет погашение долга на сумму 1,4 млрд долларов и выплата процентов.

Как писал УНН, у Президента считают, что Украина уже должна начать по меньшей мере говорить о возможности реструктуризации долга.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, долги
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