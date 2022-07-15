Президент Италии Матарелла не принял отставку Драги

КИЕВ. 15 июля. УНН. Президент Италии Серджио Матарелла отверг отставку премьер-министра Марио Драги. Об этом информирует УНН со ссылкой на Twitter итальянского президента.

Детали

Как отмечается, Матарелла встретился с Драгой в квиринальском дворце.

"Президент не принял отставку и предложил премьеру явиться в парламент и выступить, чтобы дать оценку ситуации, которая возникла по итогам состоявшегося сегодня заседания сената", - говорится в сообщении.

В парламенте Италии должно пройти отдельное голосование, которое покажет, располагает ли нынешнее правительство поддержкой большинства.

Дополнение

Премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что уйдет в отставку.

По данным Reuters, одна из ведущих партий республики "Движение 5 звезд" не поддержала парламентский вотум доверия. Она также забраковала предложенные правительством меры. Они были ориентированы на преодоление ситуации в экономике и энергетике.