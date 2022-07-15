Оборонный бюджет США прошел Палату представителей: предусматривает миллиард для Украины

КИЕВ. 15 июля. УНН. Палата представителей США приняла законопроект о финансировании национальной обороны. Оборонный бюджет США может превысить в 2023 году 800 млрд долларов, сообщает Голос Америки, пишет УНН.

Голосование в Украине уже назвали важным решением.

"Согласно законопроекту, в рамках инициативы по обеспечению безопасности Украины будет выделено 1 млрд долл.", - отметил руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram.

Детали

Палата представителей приняла законопроект в четверг. Так, расходы на оборону США в следующем году предложено увеличить на 37 миллиардов по сравнению с предложением президента Джо Байдена по бюджету Пентагона в 773 млрд долларов.

За принятие закона о финансировании национальной обороны (National Defense Authorization Act, NDAA), определяющего размер бюджета Пентагона, проголосовали 329 конгрессменов, 101 голос было подано против.

Так, законодатели одобрили поправку, ограничивающую возможность администрации Байдена продавать Турции истребители F-16. Также они одобрили положение об отмене разрешения на ведение войны в Ираке, выданное в 2002 году, и повышение денежного довольствия военнослужащих на 4,6%. Законопроект также вводит указ Байдена о повышении минимальной заработной платы для федеральных подрядчиков Министерства обороны до 15 долларов в час.

Дополнение

Голосование в Сенате еще не проходило, однако сенатский комитет по вооруженным силам уже поддержал еще большее увеличение бюджета, на 45 млрд долларов, по сравнению с предложением Байдена.

Обе палаты определят окончательную сумму на совместном заседании, компромиссный вариант законопроекта будет вынесен на голосование в Палате представителей и Сенате позже в этом году.