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В россии заговорили о "судном дне для Украины", Зеленский отреагировал: очередное не очень трезвое заявление

В россии заговорили о "судном дне для Украины", Зеленский отреагировал: очередное не очень трезвое заявление

КИЕВ. 18 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что российское запугивание о якобы "судном дне" для Украины никто не воспринимает. В то же время для россии действительно наступит судный день в буквальном смысле этого слова за те преступления, которые совершает рф, передает УНН.

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"Сегодня (17 июля - ред.) из россии прозвучало очередное не очень трезвое заявление о якобы "судном дне" для Украины. Конечно, никто не будет воспринимать такого запугивания. Но посмотрите, насколько цинично говорить такое же сегодня – в очередную годовщину уничтожения россией в небе над украинским Донбассом малайзийского "Боинга". 298 человек были убиты в очевидном акте терроризма. 80 детей. Граждане десяти государств. Уже тогда россия шла по этому пути – к статусу государства-террориста и к специальному трибуналу, который точно произойдет по поводу российской агрессии против Украины. Это для россии будет судный день. И не в переносном значении, не как громкое выражение, а буквально", - сказал Зеленский.

Конекст

17 июля заместитель председателя Совбеза россии дмитрий медведев на встрече с ветеранами Второй мировой войны в Волгограде пригрозил Украине "судным днем" в случае нападения на Крым.

Напомним 

дмитрий медведев, заместитель секретаря Совбеза рф назвал западные санкции "хамскими и циничными" и отметил, что они граничат с "экономической войной".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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