Ученых и педагогов не будут призывать на военную службу

КИЕВ. 18 июля. УНН. Верховная Рада приняла законопроект об отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам. Об этом в своем телеграмм-канале заявила глава партии “Слуга народа" Елена Шуляк, передает УНН.

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"Верховная Рада приняла законопроект №735 об отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам", - написала Шуляк.

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По ее словам, по законопроекту право на отсрочку будут иметь педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, которые трудоустроены по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки и не имеют ученого звания и/или научной степени.

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Кроме того, как сообщил нардеп Дмитрий Разумков, Верховная Рада поддержала в первом чтении законпроект №7481, предусматривающий, что мобилизации не подлежат военнообязанные женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести, защищая Украину.

Ранее

Верховная Рада Украины расширила перечень лиц, которым предоставляется отсрочка от мобилизации. Парламентарии приняли соответствующий законопроект №7272.