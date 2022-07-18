Рада поддержала создание национального реестра выбросов

КИЕВ. 18 июля. УНН. Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о Национальном реестре выбросов и переносе загрязнителей. Об этом сообщает Минсреды, передает УНН.

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«Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный законопроект №6477 «О Национальном реестре выбросов и переносе загрязнителей», - говорится в сообщении.

Детали

Проголосовало "за" 296 народных депутатов.

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Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины ранее сообщало, что принятие соответствующего законодательства и создание Национального реестра выбросов и переноса загрязнителей является международным обязательством Украины. Еще в 2016 году Украина ратифицировала Киевский протокол Орхусской Конвенции, обязавшись вести свою экологическую политику открыто, взаимодействовать с гражданами и привлекать их к решению экологических вопросов.

Согласно документу, Национальный реестр станет единственной государственной информационной системой данных о выбросах и переносе загрязняющих веществ. В рамках системы, как ожидается, будет обеспечено онлайн-взаимодействие между всеми сторонами – операторами, уполномоченными и контролирующими государственными органами, Государственной службой статистики и Государственной налоговой службой Украины.

Общественность получит свободный и удобный доступ к экологической информации, что будет способствовать ее участию в принятии управленческих решений.

Государство благодаря реестру сможет: