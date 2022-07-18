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В МИДе назвали условие для разрыва дипломатических отношений с беларусью

В МИДе назвали условие для разрыва дипломатических отношений с беларусью

КИЕВ. 18 июля. УНН. Украина сразу разорвет дипломатические отношения с беларусью, если вооруженные силы страны пересекут украинскую границу в поддержку вторжения россии. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью для издания Forbes, передает УНН

Цитата

"беларусь является соучастницей преступления агрессии, никто не ставит этот вопрос под сомнение. Дипломатические отношения с российской федерацией мы разорвали сразу после начала полномасштабного нападения. Так же они будут разорваны с беларусью, если вооруженные силы республики беларуси пересекут границу Украины", - подчеркнул он.

Детали 

Также глава МИД заявил, что переговоры по транзиту украинского зерна через территорию беларуси в порты государств Балтии не рассматривались.

"В Украину из беларуси летят ракеты. Никому не хотелось иметь никаких дел с минском, являющимся соучастником агрессии, по любым торговым вопросам. Но очень хорошо поработали логисты и частные инвесторы (трейдеры по сути) по расширению возможностей наземных путей через страны ЕС, пошел прогресс в переговорах по морскому пути, поэтому вариант аварийного белорусского пути больше нет в повестке дня", - резюмировал Кулеба.

Дополнение 

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга сообщил, что Украина разорвала дипломатические отношения с россией.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Беларусь, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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