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Зеленский обсудил с президентом Бразилии возобновление экспорта зерна

Зеленский обсудил с президентом Бразилии возобновление экспорта зерна

КИЕВ. 18 июля. УНН. Владимир Зеленский обсудил с президентом Бразилии Жаиром Болсонару важность возобновления экспорта украинского зерна для предотвращения глобального продовольственного кризиса, который провоцирует россия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.

Цитата

"Провел разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили важность возобновления экспорта украинского зерна для предотвращения провоцированного россией глобального продовольственного кризиса", – отметил Зеленский.

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Напомним

13 июля в Стамбул съехались делегации россии, Украины, Турции и ООН для переговоров по разблокировки экспорта морем украинского зерна.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что согласован план и общие принципы "зернового коридора" из Украины.

Источник: УНН
Теги: зерно, Бразилия, Владимир Зеленский
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