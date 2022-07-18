Зеленский обсудил с президентом Бразилии возобновление экспорта зерна

КИЕВ. 18 июля. УНН. Владимир Зеленский обсудил с президентом Бразилии Жаиром Болсонару важность возобновления экспорта украинского зерна для предотвращения глобального продовольственного кризиса, который провоцирует россия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.

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"Провел разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили важность возобновления экспорта украинского зерна для предотвращения провоцированного россией глобального продовольственного кризиса", – отметил Зеленский.

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Напомним

13 июля в Стамбул съехались делегации россии, Украины, Турции и ООН для переговоров по разблокировки экспорта морем украинского зерна.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что согласован план и общие принципы "зернового коридора" из Украины.