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Официально: Жолнович претендует на должность министра соцполитики, в ВР внесли представление

Официально: Жолнович претендует на должность министра соцполитики, в ВР внесли представление

Оксана Жолнович

КИЕВ. 18 июля. УНН. В Верховную Раду поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Оксаны Жолнович министром социальной политики Украины. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Цитата

"В Верховную Раду Украины поступило представление Премьер-министра Украины о назначении Жолновича Оксаны Ивановны министром социальной политики Украины", - написал Мельничук.

Дополнение

18 июля Верховная Рада уволила Марину Лазебную с должности министра социальной политики Украины по собственному желанию.

15 июля в Верховную Раду поступило заявление Марины Лазебной об отставке с должности министра социальной политики Украины.

Лазебную 4 марта 2020 года назначили на должность министра социальной политики Украины.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, назначения
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