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Том Тугендхат выбыл из гонки за место премьер-министра Соединенного Королевства

Том Тугендхат выбыл из гонки за место премьер-министра Соединенного Королевства

Пятеро кандидатов на теледебатах, состоявшихся в пятницу в Лондоне

Источник: АР

КИЕВ. 18 июля. УНН. В Соединенном Королевстве прошел третий этап голосования выборов на место премьер-министра страны. На этот раз гонку оставил Том Тугендхат. Результаты вечером объявил член парламента Великобритании Грэм Брейди, передает УНН.

Детали

В Соединенном Королевстве проходят выборы на место премьер-министра страны после того, как Борис Джонсон объявил об отставке.

Кандидат с наименьшим количеством голосов – Том Тугендхат – покинул гонку за место Бориса Джонсона.

Результаты:

Риши Сунак – 115 (на 14 больше, чем во втором раунде)
Пенни Мордаунт – 82 (на 1 меньше со второго раунда)
Лиз Трасс – 71 (на 7 больше, чем во втором раунде)
Кэми Баденок – 58 (на 9 больше, чем во втором раунде)
Том Тугендхат – 31 (на 1 меньше, чем во втором раунде)

Незадолго до обнародования результатов Том Тугендхат опубликовал два твита, в которых сообщил, что говорил перед Комитетом Консервативной партии о «будущем Британии».

Цитата

«Ясно одно: если мы не сможем восстановить доверие, наша партия обречена. Не только сейчас, но и на поколение или больше. Чтобы выиграть выборы, нам нужна страна, которая стоит за нами. "Наши ценности, наши консервативные ценности могут быть достигнуты только в правительстве", - сказал политик.

Затем после оглашения результатов кандидат в лидеры добавил третий, сказав, что он «гордится своим положительным видением», которое он выдвинул.

Источник: УНН
Теги: выборы, Премьер-министр, Великобритания
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