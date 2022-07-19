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Владимир Зеленский выступит на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН

Владимир Зеленский выступит на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Генеральной ассамблеей ООН в Нью-Йорке 22 сентября 2021 г.

Источник: DW

КИЕВ. 19 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступит, как ожидается, на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Это указано в расписании работы ГА ООН, пишет УНН.

Детали

Владимир Зеленский выступит на 77-й Генассамблее ООН, судя по расписанию, опубликованному организацией.

Также в зале ООН выступят президент США Джо Байден, президент Польши Анджей Дуда. А вот Россию 24 сентября представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

В документе также указано, что на собрании будут обсуждаться оккупированные Россией территории Украины, а также проект резолюции.

Добавим

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. В этом мероприятии, которое открывает новую годичную сессию Генеральной Ассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры.

Источник: УНН
Теги: ООН, Владимир Зеленский
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