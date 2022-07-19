Рада уволила Ивана Баканова с должности главы СБУ

КИЕВ. 19 июля. УНН. Верховная Рада уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. Об этом сообщили из депутатского корпуса, пишет УНН.

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"Парламент уволил Ивана Баканова с должности Главы СБУ", - написал в частности нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Детали

Как сообщается, нардепы отдали 265 голосов "за" отставку Баканова.

В зале его не было. Разбирательство было достаточно формальным, отметил нердеп Ярослав Железняк в Telegram.

Так, по фракциям, по сообщению, голоса разделились так: СН – 203; ЕС - 0; Батькивщина – 11; Платформа за жизнь и мир – 2; За будущее – 12; Голос – 0; Доверие – 17; Восстановление Украины – 11; внефракционные – 9.

Дополнение

Параллельно СБУ обнародовала обращение Ивана Баканова о его деятельности в должности главы спецслужбы.

Баканов в нем в частности указал, что "обычно, когда председатель Службы безопасности Украины уходит с должности, принято громко отчитываться о профессиональных достижениях. Я тоже мог бы прибегнуть к такой практике – результаты есть и их немало. Однако с самого первого дня в Службе я исповедовал другой принцип – реальные дела не нуждаются в словесной помощи. Особенно в спецслужбе". При этом он констатировал, что "скептики будут всегда", при этом напомнив о том, что при его каденции было задержано и объявлено подозрение "куму Путина", взялись за пророссийские партии и были другие достижения. Указал при этом, что "были и просчеты, причины которых следует анализировать по отдельности".

"Напомню, враг стремился захватить Киев и страну за три дня. И серьезную ставку делал на собственные агентурные сети, которые должны проявиться в начале полномасштабного вторжения. Но в этот самый кризисный момент вражеские агенты не сработали – СБУ заранее выстроила четкую систему их нейтрализации. И это тоже один из результатов, свидетельствующий об уровне работы спецслужбы", - отметил он.

"Надеюсь, что результаты работы следующих руководителей СБУ будут только лучше", - подытожил Баканов.

Ранее

18 июля Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

Перед этим Зеленский отстранил от должности Генпрокурора Ирину Венедиктову, а также отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

По словам Главы государства, такие решения были приняты из-за зафиксированных связей между работниками силовых структур Украины и спецслужбами рф и массива преступлений против основ национальной безопасности государства.