ВР назначила Оксану Жолнович главой Минсоцполитики

КИЕВ. 19 июля. УНН. Верховная Рада назначила Оксану Жолнович новым министром социальной политики. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, информирует УНН.

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"Рада назначила Оксану Жолнович на должность министра социальной политики Украины. Будем надеяться на качественную работу. Социальная сфера, особенно в условиях войны, одна из самых приоритетных", – написал Гончаренко.

Добавим

С 2019 по 2021 год Жолнович была советницей министра социальной политики, членом правления Фонда социального страхования от временной нетрудоспособности, работала в сфере защиты лиц с инвалидностью.

С 2020 года она была руководителем департамента социальной политики и здравоохранения Офиса президента.

В июле 2022 года Денис Шмыгаль предложил Раде назначить Оксану Жолнович на должность министра социальной политики.

Напомним

18 июля Верховная Рада уволила Марину Лазебную с должности министра социальной политики Украины.