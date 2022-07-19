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ВР назначила Оксану Жолнович главой Минсоцполитики

ВР назначила Оксану Жолнович главой Минсоцполитики

Оксана Жолнович

КИЕВ. 19 июля. УНН. Верховная Рада назначила Оксану Жолнович новым министром социальной политики. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, информирует УНН.

Цитата

"Рада назначила Оксану Жолнович на должность министра социальной политики Украины. Будем надеяться на качественную работу. Социальная сфера, особенно в условиях войны, одна из самых приоритетных", – написал Гончаренко.

Добавим

С 2019 по 2021 год Жолнович была советницей министра социальной политики, членом правления Фонда социального страхования от временной нетрудоспособности, работала в сфере защиты лиц с инвалидностью.

С 2020 года она была руководителем департамента социальной политики и здравоохранения Офиса президента.

В июле 2022 года Денис Шмыгаль предложил Раде назначить Оксану Жолнович на должность министра социальной политики.

Напомним

18 июля Верховная Рада уволила Марину Лазебную с должности министра социальной политики Украины.

Источник: УНН
Теги: ВР, Минсоцполитики
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