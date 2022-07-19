Покупали у рф награбленное украинское зерно: Украина намерена перекрыть экспорт зерна в Сирию

КИЕВ. 19 июля. УНН. Украина может закрыть доступ Сирии к украинскому зерновому экспорту из-за покупки страной награбленного россией украинского зерна. Об этом в интервью Financial Times заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, передает УНН.

Детали

Сольский отмечает, что оккупанты продолжают похищать большие объемы зерна у фермеров на временно оккупированных территориях Украины. Несмотря на то, что по официальным данным украдено 500 тысяч тонн зерна – настоящая цифра может быть значительно выше. Министр объясняет, что фермеры на неподконтрольной части юга Украины уже собрали несколько миллионов тонн зерна.

Он добавил, что украинская власть продолжает отслеживать подозрительные грузы и сообщает правительства стран, в которые эти грузы направляются, о сомнениях по происхождению зерна.

При этом, украинскую пшеницу также перевозят в россию для обработки муки и корма для животных, после чего зерно невозможно отследить.

Сольский предположил, что Сирия не получит доступа к украинскому экспорту зерна после войны в наказание за получение поставок краденого украинского зерна от россии.

Добавим

Из-за блокады российской федерацией портов в Украине, в следующем году ожидается усугубление продовольственного кризиса в мире, что грозит сокращением посевов зерна в Украине на 30-60%.