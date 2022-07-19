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Правительство утвердило привлечение гранта от США в размере 4,5 млрд долларов

Правительство утвердило привлечение гранта от США в размере 4,5 млрд долларов

КИЕВ. 19 июля. УНН. Кабинет министров Украины на заседании утвердил привлечение очередного гранта от Соединенных Штатов Америки в размере 4,5 млрд долларов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

“Сегодня правительство утвердит привлечение очередного гранта от Соединенных Штатов Америки в размере 4,5 млрд долларов. Это наглядная демонстрация того, что наши союзники продолжают крепко стоять рядом с Украиной и помогают нам приблизить победу”, – заявил премьер.

Детали

Он добавил, что эти средства поступят через Целевой фонд, созданный Всемирным банком.

Дополнение

Как информировал УНН, на прошлой неделе Украина получила от США еще 1,7 млрд долларов грантовой помощи.

Источник: УНН
Теги: США, гранты, Денис Шмыгаль
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