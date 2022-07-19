Правительство утвердило привлечение гранта от США в размере 4,5 млрд долларов

КИЕВ. 19 июля. УНН. Кабинет министров Украины на заседании утвердил привлечение очередного гранта от Соединенных Штатов Америки в размере 4,5 млрд долларов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

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“Сегодня правительство утвердит привлечение очередного гранта от Соединенных Штатов Америки в размере 4,5 млрд долларов. Это наглядная демонстрация того, что наши союзники продолжают крепко стоять рядом с Украиной и помогают нам приблизить победу”, – заявил премьер.

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Он добавил, что эти средства поступят через Целевой фонд, созданный Всемирным банком.

Дополнение

Как информировал УНН, на прошлой неделе Украина получила от США еще 1,7 млрд долларов грантовой помощи.