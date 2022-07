В Киев прибыли главы МИД Чехии и Австрии

КИЕВ. 20 июля. УНН. Министры иностранных дел Австрии Александер Шалленберг и Чехии Ян Липавский прибыли с визитом в Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter политиков.

Детали

"Рад наконец вернуться в Украину с моим дорогим коллегой Яном Липавским. Ужасно видеть, что жестокая агрессивная война россии сделала с этой прекрасной страной и ее народом. Мы продолжим стоять с Украиной", – написал Шалленберг.

Glad to finally be back in #Ukraine with my dear colleague @JanLipavsky.

Devastating to see what #Russia‘s brutal war of aggression ha been doing to this beautiful country and its people. We will continue to #StandWithUkraine. pic.twitter.com/WY83BU3NmP