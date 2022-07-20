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Зеленский лишил гражданства Рабиновича, Коломойского и Корбана – источник

Зеленский лишил гражданства Рабиновича, Коломойского и Корбана – источник

КИЕВ. 20 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский тайным указом лишил гражданства олигархов Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича, а также бизнесмена Геннадия Корбана. Об этом журналисту УНН подтвердили источники в Офисе Президента.

Детали

Некоторые политологи распространили информацию, что вышеупомянутые лица были лишены украинского гражданства. На Банковой журналисту подтвердили данную информацию, добавив, что соответствующий указ Президент подписал тайно.

Дополнение

Отметим, что некоторые народные депутаты обнародовали информацию, что олигарху Рабиновичу вскоре будет объявлено подозрение в государственной измене.

В частности, народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram сообщил, что соответствующее подозрение также получит оппозиционный политик Евгений Мураев.

Контекст

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что по состоянию на сегодняшний день под признаки олигарха, определенные законом Украины, подпадают ориентировочно 86 человек.

В частности, в Украине уже готов технический реестр олигархов. Как заявил Данилов, сейчас происходит техническая работа в тех институтах, которые имеют право, согласно закону, делать представление на проверку тех или иных лиц, имеющих признаки "олигархов".

Источник: УНН
Теги: гражданство, олигархи, Владимир Зеленский
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