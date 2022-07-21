Драги сегодня снова подаст в отставку - СМИ

КИЕВ. 21 июля. УНН. Премьер-министр Италии Марио Драги может подать в отставку сегодня, 21 июля. Об этом сообщает Rai News, информирует УНН.

Детали

Издание отмечает, что Драги сегодня, 21 июля, планирует встретиться с президентом Италии Серджио Матареллой в Квиринальском дворце и заявить ему о своем увольнении с должности главы итальянского правительства.

Дополнение

Это будет уже вторая попытка Драги уйти с поста. В первый раз Матарелла не принял его отставки.

Напомним

Сенат Италии подтвердил доверие правительства Марио Драги, но с минимальным количеством голосов: 95 против 38. Сенаторы ведущих партий M5S, Lega и Fi не голосовали.