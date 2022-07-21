Украина обеспокоена изменением риторики Ирана по вторжению рф: МИД о заявлении Хаменеи

КИЕВ. 21 июля. УНН. Украинская сторона призвала Иран воздерживаться от заявлений или шагов, которые будут подпитывать агрессию россии против Украины. Так представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал высказывания иранского лидера Али Хаменеи, который считает, что рф на украинской территории воюет с НАТО, передает УНН.

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"Обратили внимание на высказывания руководства Ирана, в которых косвенно оправдывается агрессия российской федерации против Украины. С начала полномасштабной войны рф Иран публично декларировал позицию нейтралитета и выступал за прекращение огня и политико-дипломатическое урегулирование. В этом контексте украинская сторона обеспокоена сменой риторики со стороны иранского руководства", - сказал Николенко.

Детали

Спикер МИД отметил, что попустительство агрессивным действиям россии не только поощряет ее продолжать ничем не спровоцированную войну против народа Украины, но и закладывает основу для дестабилизации мира и безопасности в других странах.

"Любые обвинения в якобы подготовке нападения на рф безосновательные и манипулятивные. Призываем иранскую сторону воздерживаться от заявлений или шагов, которые будут подпитывать агрессию рф против Украины", - подчеркнул Николенко.

Контекст

Иранский лидер аятолла Али Хаменеи считает, что россия на украинской территории воюет с НАТО, чем поддерживает рф в войне против Украины.

"Если дорога будет открыта для НАТО, то она не увидит никаких препятствий перед собой, и если бы вы не противостояли ей в Украине, то она сама начала бы войну под предлогом Крыма", - заявил он.