ЕС одобрил седьмой пакет санкций: под ударом "Сбербанк" и российский мотоклуб "Ночные волки"

КИЕВ. 21 июля. УНН. Европейский Союз включил в новый черный список российский "Сбербанк" и российский мотоклуб "Ночные волки", сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня мы вносим в (санкционный - ред.) список еще один крупный российский банк, Сбербанк, и добавляем других лиц, причастных к неспровоцированной агрессии рф против Украины, таких как военные, мотоклуб "Ночные волки" и дезинформаторы", - написал Боррель в Twitter.

Детали

Так, Совет ЕС официально сообщил, что "в ответ на продолжающуюся агрессивную войну россии против Украины принял сегодня новые меры, направленные на усиление существующих экономических санкций против россии, совершенствование их реализации и повышение их эффективности".

По словам Борреля, в дополнение к внесению новых физических и юридических лиц в санкционный список, ЕС также "фактически вводят запрет на важнейший после энергоносителей экспорт россии – российское золото". "Мы также продлеваем льготы по операциям с сельскохозяйственной продукцией и передачей нефти в третьи страны. Потому что ЕС делает все возможное, чтобы мы могли преодолеть надвигающийся глобальный продовольственный кризис. россия должна прекратить бомбардировать украинские поля и элеваторы и перестать блокировать черноморские порты", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Так, сегодняшний санкционный пакет вводит новый запрет на покупку, импорт или передачу, прямо или косвенно, золота, если оно происходит из россии и было экспортировано из россии в ЕС или в любую третью страну после этого. Этот запрет также распространяется на ювелирные изделия.

Пакет также расширяет список контролируемых товаров, которые могут способствовать военно-техническому совершенствованию россии или развитию ее сектора обороны и безопасности, тем самым усиливая экспортный контроль относительно товаров двойного назначения и передовых технологий.

Кроме того, новые меры распространяют существующий запрет на доступ к портам на шлюзы во избежание обхода санкций и расширяют сферу действия запрета на прием депозитов, включая депозиты от юридических лиц, организаций или органов, основанных в третьих странах и большей долей которых владеют российские граждане или физические лица, проживающие в россии. Прием депозитов для незапрещенной трансграничной торговли требует предварительного разрешения национальных компетентных органов.

ЕС также вносит ряд разъяснений в существующие меры, например, в сфере государственных закупок, авиации и юстиции.

Например, техническая помощь рф в области авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения деятельности Международной организации гражданской авиации по установлению промышленных стандартов, а в запрет на заключение любых соглашений с российскими государственными организациями будут внесены поправки, чтобы обеспечить доступ к правосудию.

Чтобы избежать каких-либо возможных негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности во всем мире, ЕС принял решение о продолжении действия исключения из запрета на совершение соглашений с некоторыми государственными структурами по операциям с сельскохозяйственной продукцией и транспортировкой нефти в третьи страны.

Также меры ЕС не запрещают третьим странам и их гражданам, работающим за пределами ЕС, покупать фармацевтические или медицинские товары в россии.

В дополнение к экономическим санкциям Совет ЕС решил внести в санкционный список дополнительных физических и юридических лиц и ужесточить требования к отчетности, положив бремя декларирования активов на людей, подпадающих под санкции, чтобы облегчить замораживание их активов в ЕС.

Соответствующие правовые акты "вскоре" обещают опубликовать в Официальном журнале ЕС.

Дополнение

15 июля Европейская комиссия представила новое предложение для усиления санкционного давления на россию, где предложила усилить эффективность уже введенных санкций и ввести эмбарго на золото из рф.

Перед этим, в ответ на вторжение рф в Украину 24 февраля, ЕС ввел шесть пакетов санкций, включающих замораживание активов и запрет на выдачу виз российским олигархам и чиновникам, экспортный контроль, замораживание активов центрального банка, отключение банков от системы обмена сообщениями SWIFT и запрет на импорт российских угля и нефти.

Шестой пакет был наиболее трудоемким, когда после долгих споров ЕС ввел, среди прочего, частичное эмбарго на импорт нефти из рф - морем - до конца года, хотя и за исключением Венгрии, Словакии и Чехии, которым позволили получать нефть, что транспортируется по трубопроводу, и исключил из системы SWIFT один из последних крупных российских банков.

Однако в последний момент Венгрия потребовала, чтобы послы ЕС, собравшиеся для окончательной доработки юридического текста пакета санкций ЕС, исключили главу российской православной церкви патриарха кирилла из списка подсанкционных лиц, что оставило неприятный осадок у многих.