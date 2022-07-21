россия готовит наступление на Одессу в начале 2023 года, чтобы отрезать Украину от моря - Foreign Policy

КИЕВ. 21 июля. УНН. В начале 2023 года российские войска готовят наступление на Одессу, чтобы отрезать Украину от моря. Об этом УНН пишет со ссылкой на Foreign Policy.

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"Предполагается, что в следующем году Украина может столкнуться с еще одним очень серьезным российским наступлением. И мы должны сделать все возможное, чтобы дать Киеву не только оружие, но и людей - хорошо обученные силы, чтобы попытаться преодолеть это", – пишет издание со ссылкой на источника в западных правительственных кругах.

Детали

По мнению западных официальных лиц, россия, вероятно, попытается продвинуться к Одессе, чтобы захватить юго-западное побережье, и отрезать Украину от моря.

Отмечается, что Одесса является важнейшим транзитным узлом для украинского экспорта зерна. На него приходится одна шестая мировых поставок кукурузы, и одна восьмая мировых поставок пшеницы.

В случае захвата порта российскими войсками – это нанесет сокрушительный удар по военным усилиям Украины и даст кремлю контроль над жизненно важными мировыми запасами продовольствия, которые сократились с начала войны.

В то же время, сопротивление Украины в сочетании с жизненно важной военной помощью Запада и собственными военными ошибками москвы снижают риск захвата Одессы оккупантами, даже если это станет главным приоритетом на следующем этапе войны.

"Учитывая время, которое Украина выиграла для укрепления этого южного района, в то время как боевые действия продолжаются дальше на восток и север, россиянам будет трудно войти и взять Одессу, особенно с западными системами обороны, которые могут сдержать российский флот", - заявил бывший чиновник Министерства обороны США, а ныне эксперт по вопросам европейской безопасности Джим Таунсенд.

Добавим

В июне Генштаб ВСУ сообщал, что в случае успеха в Херсонской области российские оккупанты будут готовиться к захвату Николаева и наступлению на Одессу.