Соглашение по “зерновому вопросу” подпишут в Стамбуле в пятницу – СМИ
КИЕВ. 21 июля. УНН. Соглашение по "зерновому вопросу" будет подписано в Стамбуле в пятницу, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
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В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что в церемонии будет участвовать президент Турции и Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерреш.
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"Церемония состоится в 16:30 в офисе Долмабахче. В ней примут участие президент Эрдоган и генсек ООН", - сообщили в администрации.
Добавим
Ранее сообщалось, что переговоры в Стамбуле пройдут в формате “онлайн”. Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что несмотря на это, соглашение о вывозе зерна все-таки состоится.
Народный депутат, член украинской делегации на переговорах с россией Рустем Умеров заявил, что экспорт заблокированного украинского зерна будет происходить через три порта – "Одесса", "Южный" и "Черноморск".
Кроме того, немецкая государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn сообщила о планах транспортировать зерно грузовыми поездами из Украины в порты Германии.