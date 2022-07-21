В МИД Украины назвали, какие решения поддержат в подписании соглашения по "зерновому коридору"

КИЕВ. 21 июля. УНН. Украинская делегация на переговорах по "зерновому коридору" поддержит только те решения, которые будут гарантировать безопасность южных регионов Украины. Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в комментарии журналисту УНН.

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"22 июля в Турции запланированы переговоры по возобновлению экспорта украинских зерновых под эгидой ООН. По итогам может быть подписан документ, который будет содержать обязательства‘сторон по безопасному функционированию экспортных маршрутов в Черном море", - сообщил Николенко.

Детали

Как отметил представитель МИД, украинская делегация поддержит только те решения, которые будут гарантировать безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

Как в МИДе подтвердили, что переговоры по поводу "зернового коридора" проведут в офлайн формате.

Напомним

Даже несмотря на онлайн-формат завтрашних переговоров в Стамбуле соглашение о вывозе зерна все же состоится. Как предположил нардеп Алексей Гончаренко, не следует исключать риск, что россияне "соскочат" в последний момент.